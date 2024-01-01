Під час стрілецького бою біля Торецька загинув Герой з Волині Гліб Диський

Гліб Диський.



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"Трагічна звістка вчергове сколихнула нашу громаду. 21 серпня, отримавши смертельні поранення під час стрілецького бою з противником в районі населеного пункту Торецьк Донецької області, загинув житель с.Борове Рівненської громади ДИСЬКИЙ ГЛІБ ЯНОВИЧ, 05.01.1991 року народження", - йдеться в повідомленні.



Згідно з розпорядженням голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби!



"Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - зазначили у громаді.



Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Трагічна звістка вчергове сколихнула нашу громаду. 21 серпня, отримавши смертельні поранення під час стрілецького бою з противником в районі населеного пункту Торецьк Донецької області, загинув житель с.Борове Рівненської громади ДИСЬКИЙ ГЛІБ ЯНОВИЧ, 05.01.1991 року народження", - йдеться в повідомленні.Згідно з розпорядженням голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби!"Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - зазначили у громаді.Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

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