Під час стрілецького бою біля Торецька загинув Герой з Волині Гліб Диський

Під час стрілецького бою біля Торецька загинув Герой з Волині Гліб Диський
На війні загинув Герой з Волині Гліб Диський.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Трагічна звістка вчергове сколихнула нашу громаду. 21 серпня, отримавши смертельні поранення під час стрілецького бою з противником в районі населеного пункту Торецьк Донецької області, загинув житель с.Борове Рівненської громади ДИСЬКИЙ ГЛІБ ЯНОВИЧ, 05.01.1991 року народження", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням голови сільської ради в громаді оголошено Дні жалоби!

"Наш земляк мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край від підступного агресора! Вічна слава і пам'ять Герою! Найщиріші співчуття рідним загиблого!" - зазначили у громаді.

Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого Героя до рідної домівки та чин поховання повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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