Віталій Кличко привітав українців з Днем прапора і Днем Незалежності: «Ми вистоїмо і переможемо!»

Віталій Кличко привітав українців з Днем прапора і Днем Незалежності: «Ми вистоїмо і переможемо!»
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Державного прапора, який Україна відзначає сьогодні, та з прийдешнім Днем Незалежності, що відзначатимуть завтра, 24 серпня.

Відеоролик з привітаннями Кличко оприлюднив на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Україна продовжує битися за свою незалежність. За свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Наш Державний прапор – це наш оберіг і наша сила! З ним українські захисники йдуть в бій. З ним ми віддаємо шану полеглим героям. І підіймаємо прапор на честь героїв живих», - написав Віталій Кличко.

Мер Києва висловив упевненість, що Україна переможе.

«Ми вистоїмо і переможемо! Це – наша земля і наша держава. Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Державного прапора, з Днем незалежності України!» – звернувся до українців Кличко.

У відеопривітанні, яке оприлюднив Кличко, використані кадри його поїздок на передову та передачі допомоги захисникам від громади Києва і благодійників.
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Теги: Кличко
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