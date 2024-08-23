Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо
Сьогодні, 14:40
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.
Про це Шмигаль повідомив на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 23 серпня, пише Українська правда.
"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці червня на Львівщині пасажири одного з автобусів блокували трасу Тернопіль — Львів через те, що працівники місцевого ТЦК вимагали у водія одного з автобусів поїхати з ними до військкомату.
Тоді місцеве ЗМІ «20 хвилин» із посиланням на джерела писало, що працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів і вимагали, щоб той поїхав із ними до військкомату для оновлення даних і проходження ВЛК.
У Львівському ТЦК прокоментували повідомлення в мережі, підтвердивши, що поліція зупинила автобус, що їхав із Тернополя до Львова. У водія не було військово-облікових документів, а тому його забрали в Золочівський районний ТЦК та СП, де вручили йому повістку на оновлення даних.
Потім, як кажуть у військкоматі, водія повернули до автобуса через «кількадесят хвилин». Також там стверджують, що в автобусі був іще один водій, тому відсутність першого начебто не впливала на можливість продовжити рух: «Однак пасажири чомусь вирішили вийти назовні та на певний час заблокувати трасу».
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Про це Шмигаль повідомив на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 23 серпня, пише Українська правда.
"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці червня на Львівщині пасажири одного з автобусів блокували трасу Тернопіль — Львів через те, що працівники місцевого ТЦК вимагали у водія одного з автобусів поїхати з ними до військкомату.
Тоді місцеве ЗМІ «20 хвилин» із посиланням на джерела писало, що працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів і вимагали, щоб той поїхав із ними до військкомату для оновлення даних і проходження ВЛК.
У Львівському ТЦК прокоментували повідомлення в мережі, підтвердивши, що поліція зупинила автобус, що їхав із Тернополя до Львова. У водія не було військово-облікових документів, а тому його забрали в Золочівський районний ТЦК та СП, де вручили йому повістку на оновлення даних.
Потім, як кажуть у військкоматі, водія повернули до автобуса через «кількадесят хвилин». Також там стверджують, що в автобусі був іще один водій, тому відсутність першого начебто не впливала на можливість продовжити рух: «Однак пасажири чомусь вирішили вийти назовні та на певний час заблокувати трасу».
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