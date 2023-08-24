У Луцьку погасили марку до Дня Незалежності України





Про це розповіла Людмила Музичук.



З її слів, в область надійшло 12 600 марок, на 955 аркушах по 8 марок на кожному. Загальний тираж марки — 800 000 примірників, вартість однієї марки — 15 гривень. Вона не є благодійною, каже Людмила Музичук. Її автор, художник конвертів, карток та штемпеля "Перший день" — Нікіта Тітов.



"У 1994 році до третьої річниці Незалежності України "Укрпошта" випустила поштовий блок, на якому вперше була зображена мапа України. Це була перша марка надрукована в Україні. Через 30 років Укрпошта знову випускає марку із зображенням карти України", — каже Людмила Музичук.



Як ідеться на сайті "Укрпошти", марка "Все буде UA!" у формі мапи України на самоклейному папері продовжує популярний випуск 2019 року "Слава Україні!", який здобув золото міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 в Іспанії в категорії "Найбільш оригінальний формат марок у світі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині погасили марку до Дня Незалежності України "Все буде UA!". З 23 серпня вона є у вільному доступі у всіх стаціонарних відділеннях області.Про це розповіла Суспільному територіальна менеджерка акціонерного товариства "Укрпошта"З її слів, в область надійшло 12 600 марок, на 955 аркушах по 8 марок на кожному. Загальний тираж марки — 800 000 примірників, вартість однієї марки — 15 гривень. Вона не є благодійною, каже Людмила Музичук. Її автор, художник конвертів, карток та штемпеля "Перший день" —"У 1994 році до третьої річниці Незалежності України "Укрпошта" випустила поштовий блок, на якому вперше була зображена мапа України. Це була перша марка надрукована в Україні. Через 30 років Укрпошта знову випускає марку із зображенням карти України", — каже Людмила Музичук.Як ідеться на сайті "Укрпошти", марка "Все буде UA!" у формі мапи України на самоклейному папері продовжує популярний випуск 2019 року "Слава Україні!", який здобув золото міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 в Іспанії в категорії "Найбільш оригінальний формат марок у світі".

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