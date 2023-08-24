У Луцьку погасили марку до Дня Незалежності України

У Луцьку погасили марку до Дня Незалежності України
На Волині погасили марку до Дня Незалежності України "Все буде UA!". З 23 серпня вона є у вільному доступі у всіх стаціонарних відділеннях області.

Про це розповіла Суспільному територіальна менеджерка акціонерного товариства "Укрпошта" Людмила Музичук.

З її слів, в область надійшло 12 600 марок, на 955 аркушах по 8 марок на кожному. Загальний тираж марки — 800 000 примірників, вартість однієї марки — 15 гривень. Вона не є благодійною, каже Людмила Музичук. Її автор, художник конвертів, карток та штемпеля "Перший день" — Нікіта Тітов.

"У 1994 році до третьої річниці Незалежності України "Укрпошта" випустила поштовий блок, на якому вперше була зображена мапа України. Це була перша марка надрукована в Україні. Через 30 років Укрпошта знову випускає марку із зображенням карти України", — каже Людмила Музичук.

Як ідеться на сайті "Укрпошти", марка "Все буде UA!" у формі мапи України на самоклейному папері продовжує популярний випуск 2019 року "Слава Україні!", який здобув золото міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 в Іспанії в категорії "Найбільш оригінальний формат марок у світі".

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Теги: Луцьк, марка, День незалежності
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