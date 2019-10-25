На Світязі знайшли та вилучили сітки браконьєрів

На Світязі знайшли та вилучили сітки браконьєрів
23 серпня інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно з громадським інспектором з охорони довкілля проведено природоохоронний захід спрямований на запобігання та виявлення порушень правил рибальства.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

Під час обстеження озера Світязь, Шацької ТГ було виявлено та вилучено з води дві безгосподарські сіті.

Державна екологічна інспекція у Волинській області закликає громадян дотримуватися норм чинного природоохоронного законодавства та використовувати лише дозволені знаряддя та засоби лову водних біоресурсів.

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Теги: екологія, Волинь, Світязь
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