На Світязі знайшли та вилучили сітки браконьєрів





Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.



Під час обстеження озера Світязь, Шацької ТГ було виявлено та вилучено з води дві безгосподарські сіті.



Державна екологічна інспекція у Волинській області закликає громадян дотримуватися норм чинного природоохоронного законодавства та використовувати лише дозволені знаряддя та засоби лову водних біоресурсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 серпня інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно з громадським інспектором з охорони довкілля проведено природоохоронний захід спрямований на запобігання та виявлення порушень правил рибальства.Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.Під час обстеження озера Світязь, Шацької ТГ було виявлено та вилучено з води дві безгосподарські сіті.Державна екологічна інспекція у Волинській області закликає громадян дотримуватися норм чинного природоохоронного законодавства та використовувати лише дозволені знаряддя та засоби лову водних біоресурсів.

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