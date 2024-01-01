Біля Вугледара загинув воїн з Волині Максим Городній

Біля Вугледара загинув воїн з Волині Максим Городній
І ще одна свічка життя згасла за рідну Україну. Знову сумна звістка надійшла в Городищенську громаду.

На сайті громади повідомили про загибель воїна-краянина.

Громада втратила ще одного Захисника нашої Батьківщини- бійця Городнього Максима Вікторовича, 25.11.1995 року народження, жителя селища Сенкевичівка. Загинув герой, гранатометник 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 22.08.20024 року, в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу по позиціях підрозділу поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району, Донецької області.

В Городищенській сільській раді оголошено триденну жалобу.

Інформація про час поховання воїна Городнього Максима Вікторовича буде повідомлена додатково.

Всі заходи скасовано або перенесено.

На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організаціях незалежно від форми власності.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, загибель, Городище
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