У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку

У Ковелі до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку вбрали у нову вишиванку.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.Ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму. Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів Classic. Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».Тож у головне свято країни найвищий бронзовий пам’ятник Кобзареві буде в українських строях.Дорогі ковельчани, гості нашого міста! Одягайте і ви свої вишиванки та приходьте завтра до пам’ятника Шевченку, де о 12.00 год. розпочнеться урочистий захід до Дня Державного Прапора України.