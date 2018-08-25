У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку
Сьогодні, 23:19
У Ковелі до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку вбрали у нову вишиванку.
Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму. Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів Classic. Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».
Тож у головне свято країни найвищий бронзовий пам’ятник Кобзареві буде в українських строях.
Дорогі ковельчани, гості нашого міста! Одягайте і ви свої вишиванки та приходьте завтра до пам’ятника Шевченку, де о 12.00 год. розпочнеться урочистий захід до Дня Державного Прапора України.
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Про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму. Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів Classic. Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».
Тож у головне свято країни найвищий бронзовий пам’ятник Кобзареві буде в українських строях.
Дорогі ковельчани, гості нашого міста! Одягайте і ви свої вишиванки та приходьте завтра до пам’ятника Шевченку, де о 12.00 год. розпочнеться урочистий захід до Дня Державного Прапора України.
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