У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку

У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку
У Ковелі до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку вбрали у нову вишиванку.

Про це повідомляють у Ковельській міській раді.

Ініціювало її створення управління культури, молоді, спорту та туризму. Допомогла з реалізацією ідеї сім’я ресторанів Classic. Виготовили виріб у творчій майстерні «Ризниця».

Тож у головне свято країни найвищий бронзовий пам’ятник Кобзареві буде в українських строях.

Дорогі ковельчани, гості нашого міста! Одягайте і ви свої вишиванки та приходьте завтра до пам’ятника Шевченку, де о 12.00 год. розпочнеться урочистий захід до Дня Державного Прапора України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, вишиванка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку
Сьогодні, 23:19
Виїхала з окупованого Маріуполя з шевроном-прапорцем чоловіка: історія родини, яка оселилася у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:44
Біля Вугледара загинув воїн з Волині Максим Городній
Сьогодні, 22:03
На Світязі знайшли та вилучили сітки браконьєрів
Сьогодні, 21:22
Ще одна громада на Волині запровадили карантин
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
25 серпень, 2018, 02:11
На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
15 серпень, 20:35
У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО
14 серпень, 01:15
Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода
11 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі пам’ятник Шевченку одягли у нову вишиванку
Сьогодні, 23:19
 0
Виїхала з окупованого Маріуполя з шевроном-прапорцем чоловіка: історія родини, яка оселилася у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:44
 0
Біля Вугледара загинув воїн з Волині Максим Городній
Сьогодні, 22:03
 0
На Світязі знайшли та вилучили сітки браконьєрів
Сьогодні, 21:22
 0
Ще одна громада на Волині запровадили карантин
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8