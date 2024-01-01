У місті на Волині вишиватимуть рушник з іменами Героїв, які віддали життя за Україну

Рушник-пам’яті з іменами Героїв, які віддали життя за Україну, розпочинають вишивати у Ковельській громаді. 23 серпня у місті Ковель презентували унікальний рушник.На полотні будуть вишиті імена наших Героїв, які загинули за Україну, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Така ідея виникла в учасників проєкту «Крила». Його започаткували у Ковелі два роки тому, щоб підтримати матерів, які втратили своїх синів на війні.Цей рушник стане своєрідним символом вдячності та слави нашої громади у пам’ять про тих, хто поліг за рідну землю.Тканина буде передаватись родинам, щоб кожен мав можливість вишити ім’я свого сина, чоловіка, батька, брата. Хрестик за хрестиком близькі наших воїнів будуть заповнювати полотно дорогими для них іменами. Він буде створений у червоно-чорних кольорах.Координує проєкт директор центру соціальних службДизайн виробу розробила директор дитячої художньої школи. Парафіяни Храму Блаженного Миколая Чарнецього УГКЦ придбали тканину, аразом з «Берегинями Волині» підготували її до роботи. Рушник має довжину 70 м, ширину – понад метр.В основі – слова відомої волинської поетеси, нашої землячкиОтче Святий,Бережи українських синів!Хай непоборною буде їх сила стоїчна.А тим, що мов колос у праведній впали борні,Слава навікиІ пам’ять в серцях – вічна.Орнамент, який розпочинає рушник, та слова Ніни Горик вишила відома ковельська майстриня, яка допомагатиме у подальшому і родинам у роботі над реліквією.