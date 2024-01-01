На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО





Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.



22 серпня, близько 19-ї години, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі поблизу села Луків.



З’ясувалося, що ДТП сталася за участю трьох вантажівок. Водій керуючи MAN, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем DAF, який по інерції наздогнав MAN TGX.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

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