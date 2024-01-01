На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО

На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

22 серпня, близько 19-ї години, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі поблизу села Луків.

З’ясувалося, що ДТП сталася за участю трьох вантажівок. Водій керуючи MAN, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем DAF, який по інерції наздогнав MAN TGX.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО
На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО
На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, Луків
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