На Волині зіткнулися три вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 03:32
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
22 серпня, близько 19-ї години, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі поблизу села Луків.
З’ясувалося, що ДТП сталася за участю трьох вантажівок. Водій керуючи MAN, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем DAF, який по інерції наздогнав MAN TGX.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
22 серпня, близько 19-ї години, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі поблизу села Луків.
З’ясувалося, що ДТП сталася за участю трьох вантажівок. Водій керуючи MAN, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем DAF, який по інерції наздогнав MAN TGX.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
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