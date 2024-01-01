Сім'я з Волині маючи 6 дітей, взяла на виховання ще 6. ФОТО

У Ковелі міська влада подякувала за виховання прийомних дітей подружжюта, які свого часу взяли на виховання 6 прийомних діток.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.У переддень Дня Незалежності Ковельський міський головата його заступниця, керівники соціальних служб сьогодні зустрілись із батьками Степаном Івановичем та Тетяною Олександрівною Гапонюками.Подружжя, маючи шестеро власних дітей, у 2006 році взяло на виховання ще шестеро прийомних. Тоді було створено дитячий будинок сімейного типу.Нині уже діти виросли, стали дорослими, офіційно дитячий будинок припинив свою діяльність. Але це лише офіційно, бо всі діти і досі спішать у батьківський дім, приїжджають, приходять, дзвонять.Гапонюки кажуть, що дуже щасливі, бо зробили у певний час такий вчинок у своєму житті. Тепер радіють з того, що дали дітям освіту, дівчат повидавали заміж. Мають уже 19 внуків, двох ще чекають. Одна дочка, яка скоро буде народжувати, живе в Лондоні. Тож кличе маму і тата в гості. Найбільше зараз переживають за сина Богдана, який на фронті.Справу батьків вирішив продовжити один з синів – Гапонюк Андрій з дружиною Оксаною. Вони мають уже двоє своїх дітей та проходять навчання кандидатів на створення прийомної сім’ї.Ігор Чайка вручив Степану Івановичу та Тетяні Олександрівні відзнаку міської влади та подякував за їх надзвичайно добрі серця, чуйність, любов, турботу, працю, яку вони вклали у дітей:«Ви переживаєте за їх долі, намагаєтесь зробити все можливе, щоб виховати їх достойними людьми. Це найвища місія на землі – бути хорошою людиною. Велике Вам за все спасибі».