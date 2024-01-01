На Волині в аварії травмувалися троє дітей. ФОТО

На Волині в аварії травмувалися троє дітей. ФОТО
На Волині між селами Седлище і Буцинь Старовижівської громади на автодорозі зіткнулися два автомобілі.

Аварія сталася надвечір 23 серпня, - повідомляють у ДСНС Волинської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє дітей, які перебували в одному з транспортних засобів. Дівчаток 2011, 2015 та 2017 років народження із забоями та підозрами на перелом в ноги в однієї з них медики доправили до медзакладу м. Ковеля.
На Волині в аварії травмувалися троє дітей. ФОТО

На місці події працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка. Вони від'єднали акумуляторну батарею в пошкодженому транспортному закладі, щоб запобігти ймовірному займанню, та надавали допомогу медикам безпосередньо на місці події.
На Волині в аварії травмувалися троє дітей. ФОТО

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Теги: Україна, ДТП, Волинь
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