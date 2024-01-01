За підтримки штурмової авіації росія дев’ять разів намагалася просунутися на Торецькому напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочалась дев’ятсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційних удари, зокрема скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе.Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Кругляківка, Новоосинове, Богуславка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Новоекономічне, Селідове, Мемрик, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Курахове, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка.За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів.На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, проте систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру українських населених пунктів.На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 21 бойову броньовану машину, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.