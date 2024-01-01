США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Білий дім.

"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.

За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Також Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;
обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;
боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Раніше ЗМІ писали, що до нового пакету допомоги можуть увійти: боєприпаси до реактивних систем HIMARS; ракети для систем протиповітряної оборони; протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет; системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби; 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси; транспортні засоби та інше обладнання.

Пакет допомоги надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Тобто зброю візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.

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Теги: США, допомога, війна
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