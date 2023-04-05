До Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда

Анджей Дуда. Про це повідомили в його канцелярії.



Польський президент візьме участь в урочистостях з нагоди свята. Поїздку заздалегідь не оголошували, пише



"Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди до України", – йдеться у повідомленні.



Попередній візит Анджея Дуди до Києва був у червні 2023. А в липні того року він приїжджав до Луцька.



З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.



Торік відносини Варшави й Києва дещо ускладнилися на тлі блокування польськими фермерами кордону з Україною, що негативно позначилося не лише на торговельних процесах, а й подекуди на доставці гуманітарної та військової допомоги.



Дуда підтримав заборону імпорту українського зерна до Польщі, але водночас наголошував, що військова підтримка України повинна тривати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Києва у День незалежності України прибув польський президент. Про це повідомили в його канцелярії.Польський президент візьме участь в урочистостях з нагоди свята. Поїздку заздалегідь не оголошували, пише LB.ua "Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди до України", – йдеться у повідомленні.Попередній візит Анджея Дуди до Києва був у червні 2023. А в липні того року він приїжджав до Луцька.З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.Торік відносини Варшави й Києва дещо ускладнилися на тлі блокування польськими фермерами кордону з Україною, що негативно позначилося не лише на торговельних процесах, а й подекуди на доставці гуманітарної та військової допомоги.Дуда підтримав заборону імпорту українського зерна до Польщі, але водночас наголошував, що військова підтримка України повинна тривати.

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