«33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні надихає сміливістю», - Зеленський
Сьогодні, 10:11
Президент Володимир Зеленський привітав із 33-ю річницею Незалежності український народ.
«33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського, світогляду: у ХХІ столітті терористи мають спочивати в Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Уздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей», - йдеться у його зверненні.
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«33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця світу. Надихає сміливістю. Слугує прикладом, як не боятись Путіна. І об’єднує Землю довкола свого, українського, світогляду: у ХХІ столітті терористи мають спочивати в Гаазі, а не на Валдаї. І ніхто у світі більше не скаже: «Where is Ukraine?» Бо на кожному континенті тепер кажуть: «Ukraine must win». Це заряджає нашу незалежність. Нашу Україну. Їй не бракує чужих областей. Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Уздовж усього нашого кордону, протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей», - йдеться у його зверненні.
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