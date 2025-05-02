США більше не будуть посередником у переговорах із рф та Україною: сторони мають домовитися самі, - Держдеп





Про це заявила на брифінгу спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс, пише



Вона зазначила, що Держдеп змінює підхід до переговорів.



"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - пояснила Брюс.



Вона зазначила, що у світі "є й інші регіони, які потребують уваги".



"Держсекретар (Марко Рубіо, - ред.) також ясно дав зрозуміти: хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника", - додала спікерка.



Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну якнайшвидше розпочати переговори.

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