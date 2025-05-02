США більше не будуть посередником у переговорах із рф та Україною: сторони мають домовитися самі, - Держдеп

США більше не будуть посередником у переговорах із рф та Україною: сторони мають домовитися самі, - Держдеп
Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі.

Про це заявила на брифінгу спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс, пише LB.ua.

Вона зазначила, що Держдеп змінює підхід до переговорів.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - пояснила Брюс.

Вона зазначила, що у світі "є й інші регіони, які потребують уваги".

"Держсекретар (Марко Рубіо, - ред.) також ясно дав зрозуміти: хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника", - додала спікерка.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну якнайшвидше розпочати переговори.

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Теги: Росія, Україна, війна
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