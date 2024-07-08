Заступником мера Нововолинська став експодатківець
Сьогодні, 11:30
Колишній начальник Володимир-Волинської ДПІ Богдан Шинкарчук призначний заступником Нововолинського міського голови.
Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.
Сьогодні, 2 травня, під час засідання позачергової сесії міськради депутати прийняли рішення про призначення заступника міського голови. Ним став Богдан Шинкарчук.
Його кандидатуру підтримав 21 депутат.
Богдан Шинкарчук буде відповідати за економічну політику в громаді.
Як відомо, раніше Богдан Шинкарчук очолював Володимир-Волинську ДПІ, а також був виконувачем обов’язків начальника Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області.
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Про це у фейсбуці повідомила Нововолинська міськрада.
Сьогодні, 2 травня, під час засідання позачергової сесії міськради депутати прийняли рішення про призначення заступника міського голови. Ним став Богдан Шинкарчук.
Його кандидатуру підтримав 21 депутат.
Богдан Шинкарчук буде відповідати за економічну політику в громаді.
Як відомо, раніше Богдан Шинкарчук очолював Володимир-Волинську ДПІ, а також був виконувачем обов’язків начальника Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області.
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