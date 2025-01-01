Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади

Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують боротьбу із загарбниками на Торецькому напрямку.

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

«Воїни-піхотинці 1 механізованого батальйону 100 омбр. Бійці, які на Торецькому напрямку виборюють право України бути Україною», - зазначили у «сталевій сотці».

Військова частина опублікувала світлини незламних піхотинців.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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