Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади

на Торецькому напрямку.



Про це військова частина повідомила у фейсбуці.



«Воїни-піхотинці 1 механізованого батальйону 100 омбр. Бійці, які на Торецькому напрямку виборюють право України бути Україною», - зазначили у «сталевій сотці».



Військова частина опублікувала світлини незламних піхотинців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують боротьбу із загарбникамиПро це військова частина повідомила у фейсбуці.«Воїни-піхотинці 1 механізованого батальйону 100 омбр. Бійці, які на Торецькому напрямку виборюють право України бути Україною», - зазначили у «сталевій сотці».Військова частина опублікувала світлини незламних піхотинців.

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