Вони боронять нашу свободу: сталева піхота волинської бригади
Сьогодні, 13:45
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують боротьбу із загарбниками на Торецькому напрямку.
Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Воїни-піхотинці 1 механізованого батальйону 100 омбр. Бійці, які на Торецькому напрямку виборюють право України бути Україною», - зазначили у «сталевій сотці».
Військова частина опублікувала світлини незламних піхотинців.
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Про це військова частина повідомила у фейсбуці.
«Воїни-піхотинці 1 механізованого батальйону 100 омбр. Бійці, які на Торецькому напрямку виборюють право України бути Україною», - зазначили у «сталевій сотці».
Військова частина опублікувала світлини незламних піхотинців.
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