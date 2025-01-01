Найдовша битва: як волинські воїни боронять Торецьк

Найдовша битва: як волинські воїни боронять Торецьк
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують обороняти Торецьк на Донеччині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

100-а бригада та суміжні підрозділи тримають оборону в місті Торецьк більше, ніж десять місяців.

Це найдовша битва війни, вона триває довше, ніж оборона Бахмута.

Росіяни пробують створити смугу тотального знищення 15 кілометрів завширшки, але теж саме вже роблять українські підрозділи.

Який це має вигляд – детальніше у відео.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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