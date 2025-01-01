Найдовша битва: як волинські воїни боронять Торецьк

продовжують обороняти Торецьк на Донеччині.



Про це йдеться у



100-а бригада та суміжні підрозділи тримають оборону в місті Торецьк більше, ніж десять місяців.



Це найдовша битва війни, вона триває довше, ніж оборона Бахмута.



Росіяни пробують створити смугу тотального знищення 15 кілометрів завширшки, але теж саме вже роблять українські підрозділи.



Який це має вигляд – детальніше у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригадиТорецьк на Донеччині.Про це йдеться у сюжеті ТСН.100-а бригада та суміжні підрозділи тримають оборону в місті Торецьк більше, ніж десять місяців.Це найдовша битва війни, вона триває довше, ніж оборона Бахмута.Росіяни пробують створити смугу тотального знищення 15 кілометрів завширшки, але теж саме вже роблять українські підрозділи.Який це має вигляд – детальніше у відео.

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