Найдовша битва: як волинські воїни боронять Торецьк
Сьогодні, 10:48
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої механізованої бригади продовжують обороняти Торецьк на Донеччині.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
100-а бригада та суміжні підрозділи тримають оборону в місті Торецьк більше, ніж десять місяців.
Це найдовша битва війни, вона триває довше, ніж оборона Бахмута.
Росіяни пробують створити смугу тотального знищення 15 кілометрів завширшки, але теж саме вже роблять українські підрозділи.
Який це має вигляд – детальніше у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
100-а бригада та суміжні підрозділи тримають оборону в місті Торецьк більше, ніж десять місяців.
Це найдовша битва війни, вона триває довше, ніж оборона Бахмута.
Росіяни пробують створити смугу тотального знищення 15 кілометрів завширшки, але теж саме вже роблять українські підрозділи.
Який це має вигляд – детальніше у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна та США уклали угоду про надра. Що вона передбачає?
Сьогодні, 11:00
Найдовша битва: як волинські воїни боронять Торецьк
Сьогодні, 10:48
Луцький ЦНАП змінює графік роботи
Сьогодні, 10:36
Майже 100 тисяч зарплати й десяток об'єктів нерухомості: що у декларації відстороненого голови Підгайцівської громади?
Сьогодні, 10:25