Майже 100 тисяч зарплати й десяток об'єктів нерухомості: що у декларації відстороненого голови Підгайцівської громади?

Юрій Семенюк перебуває на посаді голови Підгайцівської громади ще з 2008 року. За цей час його ім’я неодноразово з’являлося в журналістських розслідуваннях та офіційних кримінальних провадженнях. Востаннє — наприкінці минулого року,



Тоді слідчі встановили, що у 2020–2024 роках родина Семенюка придбала понад 40 об’єктів нерухомості та транспорту загальною вартістю майже 55 мільйонів гривень. Натомість офіційний дохід родини за цей період становив лише 16,5 мільйона. Така суттєва різниця у понад 38 мільйонів викликала підозри у правоохоронців.



Майно переважно реєструвалося не на самого Семенюка, а на дружину Ларису, доньку, онуку, зятя та інших родичів. На даний час посадовець перебуває під слідством, у грудні його відсторонили від посади.



Тим не менш, у березні він подав щорічну ВолиньPost проаналізували, яке майно він вніс у документ.



Доходи

Юрій Семенюк задекларував 1 119 576 грн зарплати за рік, це — понад 93 000 грн на місяць. Крім того, держслужбовець отримував ще й пенсію — 183 169 грн, що становить близько 15 000 грн в місяць. Ще 128 745 грн прибутку було отримано ним від сонячної електростанції.



Дружина посадовця, яка займається підприємницькою діяльністю, за минулий рік заробила 2 371 497 грн та ще 50 000 грн — зі здачі в оренду майна та сонячної станції.



Нерухомість

У декларації за 2024 рік Юрій Семенюк зазначив 13 об’єктів нерухомого майна. Серед усього сам голова володіє лише двома земельними ділянками в селі Крупа, по 298 та 301 м², які оформив ще в 1996 році.



Натомість на дружину Ларису Семенюк записано десяток об’єктів:



- дві квартири (130,7 м² у Струмівці та 37,1 м² у Луцьку),



- магазин, кілька торгових закладів і заклад громадського харчування в Луцьку,



- житловий будинок у селі Крупа, площею 27,7 м²,



- а також дві земельні ділянки у Підгайцях і Крупі 15 000 м² 2 500 м² відповідно.



Цікаво, що у 2023 році,



В декларації зазначено, що 8 з цих об'єктів були подаровані. Куди ж поділися ще два десятка, якими володіла сім’я раніше — невідомо, як і те, чому їхню долю не відобразили в декларації.



Рухоме майно

У власності подружжя — дві сонячні електростанції, вартістю 660 тис. та 100 тис. грн.



Транспортний парк сім’ї також чималий. У декларації зазначено 11 транспортних засобів. Серед них — екскаватор, автогрейдер, причепи й цистерни. Всі вони записані на дружину посадовця.



Серед легкових авто:



- SSANGYONG KYRON (2011 року) — власність дружини,



- RENAULT MASTER (2014 року) — також дружини,



- BYD TANG (2022 року), яким користується сам Семенюк, але офіційно зареєстрований на його доньку Марію.



Заощадження

Жодних збережень — ані на рахунках у банку, ані готівкою — голова громади в цьогорічній декларації не вказав. Що виглядає досить дивно, зважаючи на досить пристойні доходи сім'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! перебуває на посаді голови Підгайцівської громади ще з 2008 року. За цей час його ім’я неодноразово з’являлося в журналістських розслідуваннях та офіційних кримінальних провадженнях. Востаннє — наприкінці минулого року, у справі про незаконне збагачення Тоді слідчі встановили, що у 2020–2024 роках родина Семенюка придбала понад 40 об’єктів нерухомості та транспорту загальною вартістю майже 55 мільйонів гривень. Натомість офіційний дохід родини за цей період становив лише 16,5 мільйона. Така суттєва різниця у понад 38 мільйонів викликала підозри у правоохоронців.Майно переважно реєструвалося не на самого Семенюка, а на дружину Ларису, доньку, онуку, зятя та інших родичів. На даний час посадовець перебуває під слідством, у грудні його відсторонили від посади.Тим не менш, у березні він подав щорічну декларацію . Журналістипроаналізували, яке майно він вніс у документ.Юрій Семенюк задекларував 1 119 576 грн зарплати за рік, це — понад 93 000 грн на місяць. Крім того, держслужбовець отримував ще й пенсію — 183 169 грн, що становить близько 15 000 грн в місяць. Ще 128 745 грн прибутку було отримано ним від сонячної електростанції.Дружина посадовця, яка займається підприємницькою діяльністю, за минулий рік заробила 2 371 497 грн та ще 50 000 грн — зі здачі в оренду майна та сонячної станції.У декларації за 2024 рік Юрій Семенюк зазначив 13 об’єктів нерухомого майна. Серед усього сам голова володіє лише двома земельними ділянками в селі Крупа, по 298 та 301 м², які оформив ще в 1996 році.Натомість на дружину Ларису Семенюк записано десяток об’єктів:- дві квартири (130,7 м² у Струмівці та 37,1 м² у Луцьку),- магазин, кілька торгових закладів і заклад громадського харчування в Луцьку,- житловий будинок у селі Крупа, площею 27,7 м²,- а також дві земельні ділянки у Підгайцях і Крупі 15 000 м² 2 500 м² відповідно.Цікаво, що у 2023 році, в родини Семенюків було аж 40 об’єктів нерухомості — це низка земельних ділянок, нежитлових будівель, складів, а також шиномонтаж з мийкою та кафе. Зник з цьогорічної декларації й об’єкт незавершеного будівництва — будівля станції технічного обслуговування автомобілів в Струмівці.В декларації зазначено, що 8 з цих об'єктів були подаровані. Куди ж поділися ще два десятка, якими володіла сім’я раніше — невідомо, як і те, чому їхню долю не відобразили в декларації.У власності подружжя — дві сонячні електростанції, вартістю 660 тис. та 100 тис. грн.Транспортний парк сім’ї також чималий. У декларації зазначено 11 транспортних засобів. Серед них — екскаватор, автогрейдер, причепи й цистерни. Всі вони записані на дружину посадовця.Серед легкових авто:- SSANGYONG KYRON (2011 року) — власність дружини,- RENAULT MASTER (2014 року) — також дружини,- BYD TANG (2022 року), яким користується сам Семенюк, але офіційно зареєстрований на його доньку Марію.Жодних збережень — ані на рахунках у банку, ані готівкою — голова громади в цьогорічній декларації не вказав. Що виглядає досить дивно, зважаючи на досить пристойні доходи сім'ї.

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