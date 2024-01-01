Голові Підгайцівської громади Юрію Семенюку оголосили підозру через незаконне збагачення





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У п'ятницю, 20 грудня в приміщенні Підгайцівської сільської ради проходили обшуки. Там працювали співробітники управління стратегічних розслідувань та поліції.



У коментарі журналістам речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що волинські слідчі оголосили про підозру голові однієї з громад області за незаконне збагачення. Йдеться про ст. 368-5 Кримінального Кодексу України.



«Слідчі дії відбулись 20 грудня в Луцькому районі. Слідчі слідчого управління, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань і за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру 63-річному волинянину – голові громади. Його підозрюють у незаконному збагаченні, адже він протягом останніх 4 років набув активів, вартість яких більше, ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує його законні доходи, а це понад 38 мільйонів гривень. Йдеться про набуття майна і транспортних засобів. Досудове слідство триває», - зазначила Ольга Бузулук.



Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, за даними слідства, очільник громади володіє активами, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.



«У період із лютого 2020 по серпень 2024 року посадовець набув 41 актив у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину, так і на його родичів – дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови. При цьому посадовцем та його родичами за цей час отримано законних доходів на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Таким чином, різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами становить більше 38 мільйонів гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», - інформують в прокуратурі.







До слова, нещодавно сільська рада внесла зміни у бюджет громади. Попри немалу суму перевиконання бюджету, військовим із цих близько 20 мільйонів гривень не дісталося нічого. Наші захисники на передовій дуже потребують РЕБи, дрони різних модифікацій, тепловізори, генератори тощо. І дуже сподіваються на підтримку тилу, проте Підгайцівська сільська рада просто вмиває руки.



Водночас на новорічні подарунки у Підгайцівській сільській раді збираються витратити 400 000 гривень. Це виглядає особливо глузливо, якщо врахувати, що для надання субвенції Калинівській селищній територіальній громаді для усунення аварій на об’єктах житлового фонду в селі Благодатівка Бериславського району Херсонської області у Підгайцівській сільській раді виділили 191 674 гривні.



Поки інші місцеві ради купують військове спорядження, у Підгайцях оголосили тендер на закупівлю нового авто для відділу освіти, культури, молоді та спорту. А саме: легкового мінівену Hyundai Staria 2024 року випуску. Мовляв, авто такого високого класу потрібне, щоб возити дітей громади на змагання. Та все ж після розголосу у пресі головна освітянка Підгайців Світлана Зінкевич відмовилася підписувати необхідні документи на купівлю Hyundai Staria для сільської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голову Підгайцівської громади Луцького району Юрія Семенюка підозрюють у незаконному збагаченні на близько 40 мільйонів гривень.Про це пише видання ВСН, посилаючись на власні джерела.У п'ятницю, 20 грудня в приміщенні Підгайцівської сільської ради проходили обшуки. Там працювали співробітники управління стратегічних розслідувань та поліції.У коментарі журналістам речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук розповіла, що волинські слідчі оголосили про підозру голові однієї з громад області за незаконне збагачення. Йдеться про ст. 368-5 Кримінального Кодексу України.«Слідчі дії відбулись 20 грудня в Луцькому районі. Слідчі слідчого управління, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань і за процесуального керівництва прокуратури, оголосили про підозру 63-річному волинянину – голові громади. Його підозрюють у незаконному збагаченні, адже він протягом останніх 4 років набув активів, вартість яких більше, ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує його законні доходи, а це понад 38 мільйонів гривень. Йдеться про набуття майна і транспортних засобів. Досудове слідство триває», - зазначила Ольга Бузулук.Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, за даними слідства, очільник громади володіє активами, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.«У період із лютого 2020 по серпень 2024 року посадовець набув 41 актив у вигляді об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину, так і на його родичів – дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови. При цьому посадовцем та його родичами за цей час отримано законних доходів на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Таким чином, різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами становить більше 38 мільйонів гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», - інформують в прокуратурі.До слова, нещодавно сільська рада внесла зміни у бюджет громади. Попри немалу суму перевиконання бюджету, військовим із цих близько 20 мільйонів гривень не дісталося нічого. Наші захисники на передовій дуже потребують РЕБи, дрони різних модифікацій, тепловізори, генератори тощо. І дуже сподіваються на підтримку тилу, проте Підгайцівська сільська рада просто вмиває руки.Водночас на новорічні подарунки у Підгайцівській сільській раді збираються витратити 400 000 гривень. Це виглядає особливо глузливо, якщо врахувати, що для надання субвенції Калинівській селищній територіальній громаді для усунення аварій на об’єктах житлового фонду в селі Благодатівка Бериславського району Херсонської області у Підгайцівській сільській раді виділили 191 674 гривні.Поки інші місцеві ради купують військове спорядження, у Підгайцях оголосили тендер на закупівлю нового авто для відділу освіти, культури, молоді та спорту. А саме: легкового мінівену Hyundai Staria 2024 року випуску. Мовляв, авто такого високого класу потрібне, щоб возити дітей громади на змагання. Та все ж після розголосу у пресі головна освітянка Підгайців Світлана Зінкевич відмовилася підписувати необхідні документи на купівлю Hyundai Staria для сільської ради.

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