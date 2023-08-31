Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою

Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Громадянин російської федерації, який мало не вбив волинянина, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.

Потерпілого госпіталізували.

Громадянин російської федерації, який мало не вбив волинянина, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.

Потерпілого госпіталізували.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: росіянин, ніж, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 18:10
Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Сьогодні, 17:15
Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Сьогодні, 17:00
У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк
Сьогодні, 16:38
У Луцькому ЦНАПі через кібератаку з боку рф призупинили надання деяких послуг
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У під’їзді будинку волинянин вдарив сусіда ножем У під’їзді будинку волинянин вдарив сусіда ножем
10 грудень, 11:26
Волинянина, який кілька разів вдарив співмешканку ножем, взяли під варту Волинянина, який кілька разів вдарив співмешканку ножем, взяли під варту
13 березень, 09:40
Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років Чотири рази вдарив ножем: грузин, який у Луцьку поранив чоловіка, втрапив за ґрати на шість років
31 серпень, 2023, 16:30
Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом
17 серпень, 2021, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим професійні шампуні відрізняються від мас-маркету
Сьогодні, 18:19
 0
Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 18:10
 0
Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Сьогодні, 17:15
 0
Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Сьогодні, 17:00
 0
У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8