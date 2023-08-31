Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 18:10
Громадянин російської федерації, який мало не вбив волинянина, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.
Потерпілого госпіталізували.
Громадянин російської федерації, який мало не вбив волинянина, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.
Потерпілого госпіталізували.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.
Потерпілого госпіталізували.
Громадянин російської федерації, який мало не вбив волинянина, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 58-річному громадянину російської федерації, жителю Ковеля, підозрюваному в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство встановило, що увечері 09 грудня 2024 нетверезий чоловік на сходинках у будинку, в якому проживає, під час конфлікту завдав удар ножем у живіт 47-річному знайомому.
Потерпілого госпіталізували.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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