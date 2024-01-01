Законопроєкт про демобілізацію вже є, але вносити в Раду його не будуть, — депутат

Законопроєкт про демобілізацію вже є, але вносити в Раду його не будуть, — депутат
Уряд уже розробив законопроєкт про демобілізацію, але поки що його не вноситимуть на розгляд Верховної Ради.

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко, який поставив запитання про демобілізацію під час «години запитань до уряду» в парламенті, повідомляє Громадське.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк нібито відповів, що законопроєкт не внесуть до парламенту, поки в українському війську не буде достатньої кількості резервів, щоб замінити тих, кого демобілізують.

Нагадаємо, перед тим як у квітні Верховна Рада голосувала за закон про мобілізацію в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. ЗМІ писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Згодом відомство оголосило, що планує внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради впродовж найближчих кількох місяців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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