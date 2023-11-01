Війна забрала життя воїнів з Волині Євгенія Кукола та Миколи Бобра

Сумні новини із фронту надійшли у Ковельську громаду. Відійщли у вічність двоє воїнів-ковельчан.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.21 грудня у громаді попрощаються з двома ковельчанами – військовими, які померли під час несення служби у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.(20.12.1974 – 17.12.2024) – командир взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини А1008. Життя головного сержанта обірвалось біля населеного пункту Смородьківка Куп’янського району Харківської області.(13.10.1976 – 17.12.2024) – технік – начальник зміни командного пункту військової частини А 2042. Життя штаб-сержанта обірвалось біля населеного пункту Гусинка Харківської області.Чин похорону відбуватиметься так:13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;хода до центру міста після завершення служби;14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).21 грудня у громаді оголосили День жалоби.