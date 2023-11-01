Війна забрала життя воїнів з Волині Євгенія Кукола та Миколи Бобра
Сьогодні, 20:35
Сумні новини із фронту надійшли у Ковельську громаду. Відійщли у вічність двоє воїнів-ковельчан.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
21 грудня у громаді попрощаються з двома ковельчанами – військовими, які померли під час несення служби у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.
БОБЕР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (20.12.1974 – 17.12.2024) – командир взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини А1008. Життя головного сержанта обірвалось біля населеного пункту Смородьківка Куп’янського району Харківської області.
КУКОЛ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ (13.10.1976 – 17.12.2024) – технік – начальник зміни командного пункту військової частини А 2042. Життя штаб-сержанта обірвалось біля населеного пункту Гусинка Харківської області.
Чин похорону відбуватиметься так:
13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста після завершення служби;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
21 грудня у громаді оголосили День жалоби.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
21 грудня у громаді попрощаються з двома ковельчанами – військовими, які померли під час несення служби у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.
БОБЕР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (20.12.1974 – 17.12.2024) – командир взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення військової частини А1008. Життя головного сержанта обірвалось біля населеного пункту Смородьківка Куп’янського району Харківської області.
КУКОЛ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ (13.10.1976 – 17.12.2024) – технік – начальник зміни командного пункту військової частини А 2042. Життя штаб-сержанта обірвалось біля населеного пункту Гусинка Харківської області.
Чин похорону відбуватиметься так:
13:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста після завершення служби;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
21 грудня у громаді оголосили День жалоби.
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