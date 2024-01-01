На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран

На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран
Війна продовжує забирати кращих синів України, завдаючи гіркого болю. Трагічна звістка прийша у Камінь-Каширську громаду.

Про це повідомили на офіційній сторінці громади.

"З великим смутком і жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Хотешів – Барана Івана Івановича, 1971 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час несення військової служби в Харківській області 17 грудня 2024 року", - йдеться у дописі..

Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, загибель, війна, смерть, Камінь-Каширська громада, Іван Баран
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