На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран
Сьогодні, 21:43
Війна продовжує забирати кращих синів України, завдаючи гіркого болю. Трагічна звістка прийша у Камінь-Каширську громаду.
Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
"З великим смутком і жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Хотешів – Барана Івана Івановича, 1971 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час несення військової служби в Харківській області 17 грудня 2024 року", - йдеться у дописі..
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на офіційній сторінці громади.
"З великим смутком і жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Хотешів – Барана Івана Івановича, 1971 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час несення військової служби в Харківській області 17 грудня 2024 року", - йдеться у дописі..
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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