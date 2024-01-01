На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран





Про це повідомили на офіційній сторінці громади.



"З великим смутком і жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Хотешів – Барана Івана Івановича, 1971 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час несення військової служби в Харківській області 17 грудня 2024 року", - йдеться у дописі..



Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна продовжує забирати кращих синів України, завдаючи гіркого болю. Трагічна звістка прийша у Камінь-Каширську громаду.Про це повідомили на офіційній сторінці громади."З великим смутком і жалем повідомляємо про загибель нашого краянина, мужнього Героя із села Хотешів –, 1971 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час несення військової служби в Харківській області 17 грудня 2024 року", - йдеться у дописі..Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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