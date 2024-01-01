Довгожитель з Волині відсвяткував 100-річний ювілей
20 грудень, 23:19
20 грудня житель Волині Дмитро Матюк відсвяткував 100-літній ювілей.
Про це йдеться на сторінці Любешівського селищного голови Олега Куха.
20 грудня, голова Любешівської громади Олег Кух відвідав поважного ювіляра, Дмитра Степановича Матюка із Седлищ.
"Дожити до 100 років – це величезне досягнення, яке викликає захоплення і повагу. Ви є живим свідком історії, людиною, яка пройшла через багато випробувань, але зберегла любов до життя і силу духу. Від імені всієї громади дякую Вам за вашу життєву мудрість і натхнення, яке ви даруєте іншим", - йдеться у дописі.
Ювіляру були передані подарунок, щирі побажання міцного здоров’я, радості та миру.
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Про це йдеться на сторінці Любешівського селищного голови Олега Куха.
20 грудня, голова Любешівської громади Олег Кух відвідав поважного ювіляра, Дмитра Степановича Матюка із Седлищ.
"Дожити до 100 років – це величезне досягнення, яке викликає захоплення і повагу. Ви є живим свідком історії, людиною, яка пройшла через багато випробувань, але зберегла любов до життя і силу духу. Від імені всієї громади дякую Вам за вашу життєву мудрість і натхнення, яке ви даруєте іншим", - йдеться у дописі.
Ювіляру були передані подарунок, щирі побажання міцного здоров’я, радості та миру.
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