Довгожитель з Волині відсвяткував 100-річний ювілей

20 грудня житель Волинівідсвяткував 100-літній ювілей.Про це йдеться на сторінці Любешівського селищного голови Олега Куха.20 грудня, голова Любешівської громади Олег Кух відвідав поважного ювіляра, Дмитра Степановича Матюка із Седлищ."Дожити до 100 років – це величезне досягнення, яке викликає захоплення і повагу. Ви є живим свідком історії, людиною, яка пройшла через багато випробувань, але зберегла любов до життя і силу духу. Від імені всієї громади дякую Вам за вашу життєву мудрість і натхнення, яке ви даруєте іншим", - йдеться у дописі.Ювіляру були передані подарунок, щирі побажання міцного здоров’я, радості та миру.