21 грудня на Волині: гортаючи календар

21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст Юрій Ричук (на фото).

Особисте свято цього дня святкуватимуть і журналісти Сергій Наумук та Юрій Конкевич.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає колег зі святом і бажає міцного-міцного здоров’я, натхнення у нових починаннях, злагоди в сім’ях та щоденного відчуття щастя.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокоп, Сергій, Уляна.

Вітаємо іменинників та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

21 грудня - початок зимового сонцестояння. Ніч з 21 на 22 грудня - найдовша в році, а дні 21 і 22 грудня - найкоротші за увесь рік.

У світі 21 грудня відзначають День народження кросворду. До речі, творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля.

На Волині 21 грудня 1990 року на сесії Волиньради прийняли важливий політичний документ. Йшлося про відзначення в області 72-ї річниці об'єднання УНР і ЗУНР – події, яка за радянських часів не визнавалася. Також на цій сесії вперше прийняли рішення про відзначення Різдва, Великодня і Трійці і відповідно рекомендації про перенесення робочих днів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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