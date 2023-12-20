На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



20 грудня, о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі поблизу села Северинівка Маневицької громади Камінь-Каширського району. Унаслідок аварії є постраждалі.



На місце події оперативно прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. Попередньо встановлено, що постраждалих із понівеченого автомобіля дістали водії, які проїжджали повз місце події.



Рятувальники допомогли транспортувати потерпілих до карети швидкої медичної допомоги за допомогою медичних нош.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на трасі біля села Северинівка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали люди.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.20 грудня, о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі поблизу села Северинівка Маневицької громади Камінь-Каширського району. Унаслідок аварії є постраждалі.На місце події оперативно прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. Попередньо встановлено, що постраждалих із понівеченого автомобіля дістали водії, які проїжджали повз місце події.Рятувальники допомогли транспортувати потерпілих до карети швидкої медичної допомоги за допомогою медичних нош.

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