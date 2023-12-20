На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО

На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО
На Волині на трасі біля села Северинівка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали люди.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

20 грудня, о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі поблизу села Северинівка Маневицької громади Камінь-Каширського району. Унаслідок аварії є постраждалі.
На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО

На місце події оперативно прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. Попередньо встановлено, що постраждалих із понівеченого автомобіля дістали водії, які проїжджали повз місце події.
На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО

Рятувальники допомогли транспортувати потерпілих до карети швидкої медичної допомоги за допомогою медичних нош.
На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, ДСНС
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