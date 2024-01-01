Бочок, шинка, ковбаса: передріздвяні ціни на мʼясну продукцію у Луцьку

Бочок, шинка, ковбаса: передріздвяні ціни на мʼясну продукцію у Луцьку
Вже 25 грудня українці, які святкують Різдво за новим стилем, зберуться у колі родини за святковим столом.

Традиційно центральне місце в різдвяному меню займає м’ясна продукція зі свинини – ароматна шинка, бочок, смачна домашня ковбаса. Хтось готує ці смаколики самостійно, але дехто купує вже готові.

Напередодні свята лучани активно цікавляться цінами на такий товар, а торгівельні точки міста пропонують широкий асортимент на будь-який смак.

Журналісти ВолиньPost дізналися, скільки доведеться витратити на популярні м’ясні делікатеси у цьому році.

Ринки


На ринках Луцька бочок вартує 150-180 грн/кг, лопатка – 160-180 грн/кг, окіст – 180-200 грн/кг, шия – 200-250 грн/кг, вирізка – 200-250 грн/кг.

Готової м’ясної продукції на ринках бракує. Але якщо десь і можна знайти крафтову ковбаску, шинку чи бочок – то ціна на такі кусається, стартуючи від 500 грн/кг.

Магазини


В спеціалізованих м’ясних магазинах з’явився великий асортимент готової печеної м'ясної продукції. Там ціна на домашню ковбасу стартує від 300 грн/кг, балик та шинка коштує від 360 грн/кг, грудинка (бочок) – від 220 грн/кг.

Ціна на сире м’ясо в магазинах, в середньому така ж, як і на ринку.

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