На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв

На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв
Протягом нічної зміни волинські патрульні виявили та задокументували 5 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Зокрема, у Ковелі патрульні зупинили авто Volkswagen, який рухався без номерного знаку. Під час спілкування у водія, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,65 проміле. Також з'ясувалося, що водій вже неодноразово був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.

Ще одного нетверезого 27-річного керманича зупинили у Луцьку. Він рухався на авто Renault та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти освідування в медичному закладі. Результат лікаря нарколога — позитивний.

Під час патрулювання вулиці Дубнівської, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в дію комендантської години. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Щоправда, 41-річний чоловік відмовився проходити огляд в медичному закладі.

Крім цього правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що, ймовірно, нетверезий водій керує легковиком Ford та порушує ПДР. Під час обстеження прилеглої території патрульні помітили авто на яке вказав заявник. Під час спілкування з чоловіком у нього виявили ознаки алкогольно сп'яніння. Однак, водій відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, Ковель, Луцьк, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Довгожитель з Волині відсвяткував 100-річний ювілей
20 грудень, 23:19
На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО
20 грудень, 22:22
На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран
20 грудень, 21:43
Схожі новини
На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep На Волині 13-річний хлопець вкрав Jeep
10 жовтень, 21:57
Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР Проїхав на червоне: у Луцьку п'яний водій «спалився» на порушенні ПДР
02 липень, 21:33
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 2019, 13:44
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
21 червень, 2019, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
 0
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Довгожитель з Волині відсвяткував 100-річний ювілей
20 грудень, 23:19
 0
На Волині авто злетіло з траси і перекинулося, є постраждалі. ФОТО
20 грудень, 22:22
 0
На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині Іван Баран
20 грудень, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8