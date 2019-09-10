На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв

Протягом нічної зміни волинські патрульні виявили та задокументували 5 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Зокрема, у Ковелі патрульні зупинили авто Volkswagen, який рухався без номерного знаку. Під час спілкування у водія, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1,65 проміле. Також з'ясувалося, що водій вже неодноразово був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.Ще одного нетверезого 27-річного керманича зупинили у Луцьку. Він рухався на авто Renault та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водій забажав пройти освідування в медичному закладі. Результат лікаря нарколога — позитивний.Під час патрулювання вулиці Дубнівської, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в дію комендантської години. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Щоправда, 41-річний чоловік відмовився проходити огляд в медичному закладі.Крім цього правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що, ймовірно, нетверезий водій керує легковиком Ford та порушує ПДР. Під час обстеження прилеглої території патрульні помітили авто на яке вказав заявник. Під час спілкування з чоловіком у нього виявили ознаки алкогольно сп'яніння. Однак, водій відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння.На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.