У тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів». ВІДЕО

З Ковеля у тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів».



Поїзд «Ковель – Рахів» курсує через день. Перший рейс з Ковеля відправився 16 грудня, з Рахова – 17 грудня. На початковому етапі поки курсує два купейні вагони у складі поїзда «Ковель – Ужгород», який відновили восени 2022 року. Про це інформують кореспонденти Район.Ковель.



Після аналізу пасажиропотоку в майбутньому планують розглянути питання про курсування цього поїзда на щоденній основі.



Цей поїзд вирушає з Ковеля о 16:27 і прибуває до Рахова о 07:50.

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