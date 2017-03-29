У тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів». ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
З Ковеля у тестовому режимі почав курсувати новий поїзд «Ковель – Рахів».
Поїзд «Ковель – Рахів» курсує через день. Перший рейс з Ковеля відправився 16 грудня, з Рахова – 17 грудня. На початковому етапі поки курсує два купейні вагони у складі поїзда «Ковель – Ужгород», який відновили восени 2022 року. Про це інформують кореспонденти Район.Ковель.
Після аналізу пасажиропотоку в майбутньому планують розглянути питання про курсування цього поїзда на щоденній основі.
Цей поїзд вирушає з Ковеля о 16:27 і прибуває до Рахова о 07:50.
Поїзд «Ковель – Рахів» курсує через день. Перший рейс з Ковеля відправився 16 грудня, з Рахова – 17 грудня. На початковому етапі поки курсує два купейні вагони у складі поїзда «Ковель – Ужгород», який відновили восени 2022 року. Про це інформують кореспонденти Район.Ковель.
Після аналізу пасажиропотоку в майбутньому планують розглянути питання про курсування цього поїзда на щоденній основі.
Цей поїзд вирушає з Ковеля о 16:27 і прибуває до Рахова о 07:50.