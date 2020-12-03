У селі на Волині місцеві жителі – проти будівництва птахоферми. ВІДЕО





Про це повідомляє



Позицію місцевого населення врахували під час голосування на сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 20 грудня, розповів Суспільному староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль. З його слів, більшістю голосів дозвіл на розробку документів для будівництва птахоферми не погодили.



Що розповів про зведення птахоферми у Топільному інвестор і чому селяни виступили проти

19 грудня представники інвестора групи компаній торгової марки "ВІЛІЯ" на вимогу місцевих жителів приїхали до місцевого будинку культури, щоб обговорити перспективи та небезпеки нової будови.



На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Збори селян у Топільному. Суспільне Луцьк

Як розповіла Суспільному співініціаторка зборів, місцева жителька Зоя Франчук, жителі села побачили на сайті Рожищенської міської ради, що біля села планують будувати птахоферму. У зв'язку з цим люди вирішили запросили представників місцевого самоврядування та інвесторів на обговорення, зокрема для висловлення своєї позиції.



"Зібралися всією громадою, щоб виступити проти того, щоб ТОВ "Волинь Нова" готувало проектну документацію на будівництво птахофабрики на території села", — сказала жінка.

На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Зоя Франчук. Суспільне Луцьк

Староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль зазначив, що підприємство, котре планує створювати ферму з вирощування птиці, для місцевих жителів відоме, адже веде свою господарську діяльність на землях у Топільному.



Попри те, що з економічного погляду намір зведення птахоферми можна вважати позитивним, розповів староста, є багато незадоволених людей, які передбачають негативний вплив на навколишнє середовище, на здоров'я людей, а також ймовірно приноситиме дискомфорт людям.



"Підприємство планує відповідно до заявлених документів розвивати птахобізнес за межами населеного пункту, але в безпосередній близькості до будинків: до найближчого складає лише 70 метрів. Моя позиція як старости — підтримати думку людей", — сказав посадовець.

На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Дмитро Кисіль. Суспільне Луцьк

Зареєструвалася на зборах 91 людина, зазначив староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль. Спочатку селяни висловили невдоволення щодо обробітку паїв, які орендують у них представники інвестора.



Пенсіонерка Тетяна Музичук розповіла, що люди в селі постійно страждають під час обробітку земель, тож виступила проти будівництва птахофабрики у Топільному.



"Я цього літа отримала хімічний опік відкритих частин тіла: голова, руки та ноги. В мене на ногах була така шкіра як в гуски. Чотири рази злазила шкіра. Я дві пенсії своїх витратила і два місяці не могла вичухатися. То оказується, що травили з вечора, де я живу, два кілометри від нас", — сказала жінка.

На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Тетяна Музичук. Суспільне Луцьк

Представник інвестора Олександр Попов розповів: планують будувати ферму для курей на більш як 200 тисяч голів, що дозволить влаштували 15 нових робочих місць.



"Бачимо, що накипіло й ви одразу про проблеми. Є проблеми, давайте будемо їх вирішувати. Що таке сучасний курник? Гарна площадка з мікрокліматом, вентиляцією. Привезли курчат, погодували — забрали курей. Звідтіля вибрали органіку — завезли на біогазову установку", — додав працівник підприємства.

На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Представники інвестора Галина Красовська та Олександр Попов. Суспільне Луцьк

У підсумку слухань більшість людей проголосували проти дозволу на розробку документів для будівництва. Троє людей віддали голос "за", сказала головуюча зборів Зоя Франчук.



На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не так

Збори селян у Топільному. Суспільне Луцьк

Голова Рожищенської територіальної громади Вячеслав Поліщук зазначив, що є наразі певна недовіра між орендарем, інвестором та громадою, і думку населення потрібно враховувати.



"Результати голосування — проти. Я це оголошу на сесії. Станом на сьогодні ми говоримо про ініціативу, яку зарубали. Я рахую, що це біда і проблема. Але інша сторона медалі — треба буде інвестору попрацювати з населенням, провести роз'яснювальну роботу. Громада висловила свою думку", — додав голова ТГ.



Розповісти деталі будівництва птахоферми в селі Топільне представники інвестора Суспільному відмовилися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Топільне Луцького району відбулися збори селян, де місцеві жителі виступили проти зведення нової птахоферми на 200 тисяч голів курей поблизу їхнього населеного пункту.Про це повідомляє Суспільне. Позицію місцевого населення врахували під час голосування на сесії Рожищенської міської ради, яка відбулася 20 грудня, розповів Суспільному староста Топільненського старостинського округуЗ його слів, більшістю голосів дозвіл на розробку документів для будівництва птахоферми не погодили.Що розповів про зведення птахоферми у Топільному інвестор і чому селяни виступили проти19 грудня представники інвестора групи компаній торгової марки "ВІЛІЯ" на вимогу місцевих жителів приїхали до місцевого будинку культури, щоб обговорити перспективи та небезпеки нової будови.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такЗбори селян у Топільному. Суспільне ЛуцькЯк розповіла Суспільному співініціаторка зборів, місцева жителька Зоя Франчук, жителі села побачили на сайті Рожищенської міської ради, що біля села планують будувати птахоферму. У зв'язку з цим люди вирішили запросили представників місцевого самоврядування та інвесторів на обговорення, зокрема для висловлення своєї позиції."Зібралися всією громадою, щоб виступити проти того, щоб ТОВ "Волинь Нова" готувало проектну документацію на будівництво птахофабрики на території села", — сказала жінка.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такЗоя Франчук. Суспільне ЛуцькСтароста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль зазначив, що підприємство, котре планує створювати ферму з вирощування птиці, для місцевих жителів відоме, адже веде свою господарську діяльність на землях у Топільному.Попри те, що з економічного погляду намір зведення птахоферми можна вважати позитивним, розповів староста, є багато незадоволених людей, які передбачають негативний вплив на навколишнє середовище, на здоров'я людей, а також ймовірно приноситиме дискомфорт людям."Підприємство планує відповідно до заявлених документів розвивати птахобізнес за межами населеного пункту, але в безпосередній близькості до будинків: до найближчого складає лише 70 метрів. Моя позиція як старости — підтримати думку людей", — сказав посадовець.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такДмитро Кисіль. Суспільне ЛуцькЗареєструвалася на зборах 91 людина, зазначив староста Топільненського старостинського округу Дмитро Кисіль. Спочатку селяни висловили невдоволення щодо обробітку паїв, які орендують у них представники інвестора.Пенсіонерка Тетяна Музичук розповіла, що люди в селі постійно страждають під час обробітку земель, тож виступила проти будівництва птахофабрики у Топільному."Я цього літа отримала хімічний опік відкритих частин тіла: голова, руки та ноги. В мене на ногах була така шкіра як в гуски. Чотири рази злазила шкіра. Я дві пенсії своїх витратила і два місяці не могла вичухатися. То оказується, що травили з вечора, де я живу, два кілометри від нас", — сказала жінка.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такТетяна Музичук. Суспільне ЛуцькПредставник інвестора Олександр Попов розповів: планують будувати ферму для курей на більш як 200 тисяч голів, що дозволить влаштували 15 нових робочих місць."Бачимо, що накипіло й ви одразу про проблеми. Є проблеми, давайте будемо їх вирішувати. Що таке сучасний курник? Гарна площадка з мікрокліматом, вентиляцією. Привезли курчат, погодували — забрали курей. Звідтіля вибрали органіку — завезли на біогазову установку", — додав працівник підприємства.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такПредставники інвестора Галина Красовська та Олександр Попов. Суспільне ЛуцькУ підсумку слухань більшість людей проголосували проти дозволу на розробку документів для будівництва. Троє людей віддали голос "за", сказала головуюча зборів Зоя Франчук.На Волині селяни проти будівництва птахофабрики на 200 тисяч курей. Що не такЗбори селян у Топільному. Суспільне ЛуцькГолова Рожищенської територіальної громади Вячеслав Поліщук зазначив, що є наразі певна недовіра між орендарем, інвестором та громадою, і думку населення потрібно враховувати."Результати голосування — проти. Я це оголошу на сесії. Станом на сьогодні ми говоримо про ініціативу, яку зарубали. Я рахую, що це біда і проблема. Але інша сторона медалі — треба буде інвестору попрацювати з населенням, провести роз'яснювальну роботу. Громада висловила свою думку", — додав голова ТГ.Розповісти деталі будівництва птахоферми в селі Топільне представники інвестора Суспільному відмовилися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію