Втрати росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 21 грудня 2024- го ЗСУ знищили 772 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1860 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ about 772280 (+1860) осіб,
танків ‒ 9594 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,
артилерійських систем – 21252 (+32) од,
РСЗВ – 1256 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
спеціальна техніка‒ 3662 (+0).

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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