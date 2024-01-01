Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-22 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 21 та 22 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 21 та 22 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Втрати росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:15