Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот

Знову маємо трагічні новини - обірвалося життя ще одного нашого волинянина - захисника України: у лікарні Дніпра помер Олег Антонович Кот 1972 р.н., житель с. Воля Любитівська.Про це повідомили у Колодяжненській громаді.Командир інженерного відділення, молодший сержант Олег Кот став на захист східних рубежів держави після вторгнення російського ворога у 2014 році, тож і з початком повномасштабної війни, як досвідчений воїн, також відразу прибув на військову службу.Увесь цей час залишався вірним військовій присязі та українському народу, захищаючи нас із вами. Серце воїна перестало битися 14 грудня 2024 року.У громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону повідомимо згодом.