Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот

Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Знову маємо трагічні новини - обірвалося життя ще одного нашого волинянина - захисника України: у лікарні Дніпра помер Олег Антонович Кот 1972 р.н., житель с. Воля Любитівська.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Командир інженерного відділення, молодший сержант Олег Кот став на захист східних рубежів держави після вторгнення російського ворога у 2014 році, тож і з початком повномасштабної війни, як досвідчений воїн, також відразу прибув на військову службу.
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот


Увесь цей час залишався вірним військовій присязі та українському народу, захищаючи нас із вами. Серце воїна перестало битися 14 грудня 2024 року.

У громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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