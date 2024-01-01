Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 грудня, і неділю, 22 грудня. Перед вихідними долар додав 2 коп. Євро втратило аж 38 коп.. Вартість злотого зменшилася на 7 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,92
Курс євро
1 євро – 43,57
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25.
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,92
Курс євро
1 євро – 43,57
Курс злотого
1 польський злотий – 10,25.
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