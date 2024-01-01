Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 грудня, і неділю, 22 грудня. Перед вихідними долар додав 2 коп. Євро втратило аж 38 коп.. Вартість злотого зменшилася на 7 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,92

Курс євро
1 євро – 43,57

Курс злотого
1 польський злотий – 10,25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Втрати росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:15
На «Устилузі» та «Ягодині» перед святами збільшився пасажиропотік. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У селі на Волині місцеві жителі – проти будівництва птахоферми. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Курс валют на 19 грудня: деталі Курс валют на 19 грудня: деталі
19 грудень, 03:11
Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий
17 грудень, 03:11
Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
16 грудень, 03:11
Нацбанк знизив курс долара: скільки коштуватиме валюта 13 грудня Нацбанк знизив курс долара: скільки коштуватиме валюта 13 грудня
13 грудень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
 0
Втрати росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані
Сьогодні, 09:15
 0
На «Устилузі» та «Ягодині» перед святами збільшився пасажиропотік. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
У селі на Волині місцеві жителі – проти будівництва птахоферми. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8