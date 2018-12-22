На «Устилузі» та «Ягодині» перед святами збільшився пасажиропотік. ВІДЕО





Про це Маргарита Вершиніна. З її слів, черги на кордоні в останні дні року — типова ситуація.



"Цими днями є прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку. Щорічно ми спостерігаємо таку ситуацію напередодні різдвяно-новорічних свят. Збільшується число охочих перетнути державний кордон, як і на виїзд, так і на в’їзд в Україну", — сказала речниця прикордонників.



На пункті пропуску "Устилуг — Зосин" журналістам довелося поспілкувалося з водіями, пасажирами та прикордонниками. Лучанин Леонід Стельмащук розповів: великі черги спостерігав із польської сторони.



"Польська сторона — дуже ужасно, черги дуже великі. Майже добу стоїмо. Легкових майже не має: 5-10 машин. А на червоній лінії вантажні автівки, то добу стоїмо. Ну, поляки так працюють, нічого хорошого. Який може бути святковий настрій — працюємо", — сказав чоловік.



Щодобово пункт пропуску "Устилуг" перетинає майже 5 тисяч людей в обох напрямках, говорить речниця Маргарита Вершиніна. За необхідності, з її слів, волинські прикордонники збільшать кількість прикордонних нарядів.



Серед пасажирів мікроавтобуса, котрих перевізник везе з Польщі додому на свята — 57-річна Леся Тимофійчук із міста Ківерці. Жінка розповіла, що працює за кордоном, аби заробити гроші для сім’ї, і родину бачить не часто.



"Їду з Варшави з праці додому, так само на свята до дітей, онуків. Настрою немає такого, бо йде війна. А інше, бо їду до дітей та онуків. Більшу половину часу я проводжу за кордоном. Тому що у нас немає роботи. Мусово їхати, жити треба за щось. Стогнеш, крекчеш і йдеш на роботу і все", — сказала волинянка.



Водій Станіслав, який родом із Мелітополя, повертається з Польщі до Києва. Рік, з його слів, жив і працював за кордоном.



"Важче стало по часу, як на виїзд, так і на заїзд. Вчора ми туди їхали, то простояли 8 годин. О 5-й ранку виїхали на Угринів, а далі на Замость, а сьогодні зранку повертаємось через Устилуг. У мене інвалідність з дитинства, то я виїжджаю. З української сторони все по закону. Ми з Мелітополя, а живемо зараз у Києві", — розповів чоловік.



На українсько-польському кордоні в межах Волинської області працюють два автомобільні пункти пропуску: "Устилуг — Зосин" та "Ягодин — Дорогуськ", а також залізничний пункт пропуск "Ягодин".



"Устилуг" — єдиний в області пункт пропуску, який люди можуть перетинати легковими автівками, а також курсують рейсові автобуси та вантажні автомобілі до 7,5 тонн, сказала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



На короткий термін вирушив із родиною до Польщі Володимир. Водій розповів, що має інвалідність, тому перетнути кордон планує швидко.



"Ми стояли відносно не довго, дві години. по інвалідності нас пустили у першу чергу. Спочатку війни люди їхали і назад. Перших пів року люди трішки з острахом на це дивилися, але зараз постійно їздять туди сюди", — зазначив чоловік.



Упродовж останніх трьох років вперше їде за кордон переселенець із Запорізької області Олег. У черзі на кордоні водій провів уже 6 годин. З його слів, кількість автівок щогодини збільшується.



"Я з Енергодару з окупованого. Зараз працюю у Нетішині, Хмельницька область і їду у відрядження через підприємство. Документи у порядку, подивимось зараз", — зазначив чоловік.



Як додала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, з початку повномасштабного вторгнення через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" повернулися в Україну понад 2 мільйони людей, виїхали через цей пункт пропуску 1 мільйон 800 тисяч українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На волинських пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, збільшилась кількість охочих перетнути державний кордон. Люди повертаються додому на різдвяно-новорічні свята та їдуть у гості до родичів.Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону. З її слів, черги на кордоні в останні дні року — типова ситуація."Цими днями є прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку. Щорічно ми спостерігаємо таку ситуацію напередодні різдвяно-новорічних свят. Збільшується число охочих перетнути державний кордон, як і на виїзд, так і на в’їзд в Україну", — сказала речниця прикордонників.На пункті пропуску "Устилуг — Зосин" журналістам довелося поспілкувалося з водіями, пасажирами та прикордонниками. Лучанин Леонід Стельмащук розповів: великі черги спостерігав із польської сторони."Польська сторона — дуже ужасно, черги дуже великі. Майже добу стоїмо. Легкових майже не має: 5-10 машин. А на червоній лінії вантажні автівки, то добу стоїмо. Ну, поляки так працюють, нічого хорошого. Який може бути святковий настрій — працюємо", — сказав чоловік.Щодобово пункт пропуску "Устилуг" перетинає майже 5 тисяч людей в обох напрямках, говорить речниця Маргарита Вершиніна. За необхідності, з її слів, волинські прикордонники збільшать кількість прикордонних нарядів.Серед пасажирів мікроавтобуса, котрих перевізник везе з Польщі додому на свята — 57-річна Леся Тимофійчук із міста Ківерці. Жінка розповіла, що працює за кордоном, аби заробити гроші для сім’ї, і родину бачить не часто."Їду з Варшави з праці додому, так само на свята до дітей, онуків. Настрою немає такого, бо йде війна. А інше, бо їду до дітей та онуків. Більшу половину часу я проводжу за кордоном. Тому що у нас немає роботи. Мусово їхати, жити треба за щось. Стогнеш, крекчеш і йдеш на роботу і все", — сказала волинянка.Водій Станіслав, який родом із Мелітополя, повертається з Польщі до Києва. Рік, з його слів, жив і працював за кордоном."Важче стало по часу, як на виїзд, так і на заїзд. Вчора ми туди їхали, то простояли 8 годин. О 5-й ранку виїхали на Угринів, а далі на Замость, а сьогодні зранку повертаємось через Устилуг. У мене інвалідність з дитинства, то я виїжджаю. З української сторони все по закону. Ми з Мелітополя, а живемо зараз у Києві", — розповів чоловік.На українсько-польському кордоні в межах Волинської області працюють два автомобільні пункти пропуску: "Устилуг — Зосин" та "Ягодин — Дорогуськ", а також залізничний пункт пропуск "Ягодин"."Устилуг" — єдиний в області пункт пропуску, який люди можуть перетинати легковими автівками, а також курсують рейсові автобуси та вантажні автомобілі до 7,5 тонн, сказала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.На короткий термін вирушив із родиною до Польщі Володимир. Водій розповів, що має інвалідність, тому перетнути кордон планує швидко."Ми стояли відносно не довго, дві години. по інвалідності нас пустили у першу чергу. Спочатку війни люди їхали і назад. Перших пів року люди трішки з острахом на це дивилися, але зараз постійно їздять туди сюди", — зазначив чоловік.Упродовж останніх трьох років вперше їде за кордон переселенець із Запорізької області Олег. У черзі на кордоні водій провів уже 6 годин. З його слів, кількість автівок щогодини збільшується."Я з Енергодару з окупованого. Зараз працюю у Нетішині, Хмельницька область і їду у відрядження через підприємство. Документи у порядку, подивимось зараз", — зазначив чоловік.Як додала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, з початку повномасштабного вторгнення через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" повернулися в Україну понад 2 мільйони людей, виїхали через цей пункт пропуску 1 мільйон 800 тисяч українців.

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