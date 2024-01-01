На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
Смертельна автопригода трапилася учора, 20 грудня, на автодорозі поблизу села Северинівка, що на Маневиччині.
Про це повідомили у поліції Волині.
50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.
Усі постраждалі жителі Рівненщини.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у поліції Волині.
50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.
Усі постраждалі жителі Рівненщини.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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