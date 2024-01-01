На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці

На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Смертельна автопригода трапилася учора, 20 грудня, на автодорозі поблизу села Северинівка, що на Маневиччині.

Про це повідомили у поліції Волині.

50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.

Усі постраждалі жителі Рівненщини.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Сьогодні, 11:58
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
На Волині сталася смертальна ДТП На Волині сталася смертальна ДТП
20 листопад, 21:15
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП У Луцькому районі сталася смертельна ДТП
10 листопад, 21:05
Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок
09 листопад, 19:13
На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
09 листопад, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
 0
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Сьогодні, 11:58
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8