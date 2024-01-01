На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці





Про це повідомили у поліції Волині.



50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.



Усі постраждалі жителі Рівненщини.



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна автопригода трапилася учора, 20 грудня, на автодорозі поблизу села Северинівка, що на Маневиччині.Про це повідомили у поліції Волині.50-річний водій автомобіля Toyota Camry, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Внаслідок ДТП 46-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія і ще двох пасажирів, 42 та 43 роки, доставили у лікарню, їх шпиталізували.Усі постраждалі жителі Рівненщини.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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