Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ

Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського у спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.



Про це повідомило видання Politico, передає



За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.



"Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.



Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу".



"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Словаччинизвинуватив українського президентау спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.Про це повідомило видання Politico, передає ТСН За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу."Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу"."Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

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