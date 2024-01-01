Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Сьогодні, 13:15
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського у спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.
Про це повідомило видання Politico, передає ТСН.
За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.
"Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.
Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу".
"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.
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Про це повідомило видання Politico, передає ТСН.
За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.
"Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.
Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу".
"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.
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