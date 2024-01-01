Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ

Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського у спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.

Про це повідомило видання Politico, передає ТСН.

За словами Фіцо, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

"Фіцо сказав: після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український президент "запитав мене (Фіцо - Ред.), чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. Звісно, я сказав: "Ніколи", - йдеться у матеріалі Politico.

Фіцо стверджує, що нібито пропозиції українського президента були зроблені за зачиненими дверима. Словацький прем'єр назвав їх "абсурдними", і припустив, мовляв, "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу".

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини під час пресконференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зееленський, Фіцо, корупція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, чи одружують в Луцьку після кібератаки на реєстри РАЦСу
Сьогодні, 14:09
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
Сьогодні, 13:48
Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Сьогодні, 13:15
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Луцьк – один з найменш корумпованих обласних центрів України Луцьк – один з найменш корумпованих обласних центрів України
07 грудень, 17:03
Прем′єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення путіна Прем′єр Словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення путіна
27 листопад, 16:45
У Луцьку медики налагодили бізнес на видачі довідок для поселення студентів в гуртожитки, - ЗМІ У Луцьку медики налагодили бізнес на видачі довідок для поселення студентів в гуртожитки, - ЗМІ
25 вересень, 22:14
Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ
25 вересень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, чи одружують в Луцьку після кібератаки на реєстри РАЦСу
Сьогодні, 14:09
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
Сьогодні, 13:48
 0
Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Сьогодні, 13:15
 0
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8