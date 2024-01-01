На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк

Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні: захищаючи Україну, загинув житель с. ПолонкаПро це повідомили у Боратинській громаді.Житель села Полонка, молодший сержант Войдюк Роман Миколайович, 1990 року народження призваний на військову службу по мобілізації 1 липня 2022 року, в результаті авіаційного удару КАБ у місті Краматорськ Бахмутського району Донецької області отримав несумісні з життям поранення, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 19 грудня 2024 року загинув."Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться у дописі.Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.