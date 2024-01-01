На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні: захищаючи Україну, загинув житель с. Полонка Роман Войдюк.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Житель села Полонка, молодший сержант Войдюк Роман Миколайович, 1990 року народження призваний на військову службу по мобілізації 1 липня 2022 року, в результаті авіаційного удару КАБ у місті Краматорськ Бахмутського району Донецької області отримав несумісні з життям поранення, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 19 грудня 2024 року загинув.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк


"Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам. Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться у дописі.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, чи одружують в Луцьку після кібератаки на реєстри РАЦСу
Сьогодні, 14:09
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
Сьогодні, 13:48
Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Сьогодні, 13:15
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Сьогодні, 11:58
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Захаров
16 грудень, 21:45
Помер воїн з Волині Леонід Мілашук Помер воїн з Волині Леонід Мілашук
16 грудень, 20:38
Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині Під час лікування обірвалося життя солдата Миколи Дудка з Волині
15 грудень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, чи одружують в Луцьку після кібератаки на реєстри РАЦСу
Сьогодні, 14:09
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
Сьогодні, 13:48
 0
Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу, - ЗМІ
Сьогодні, 13:15
 0
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8