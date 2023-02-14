Стало відомо, чи одружують в Луцьку після кібератаки на реєстри РАЦСу
Сьогодні, 14:09
У ЦНАПі Луцька через масову кібератаку росіян на державні реєстри призупинено надання певних послуг.
Як з'ясувало misto.media, попри те, що реєстри у РАЦСі не працюють, одружитися чи отримати свідоцтво про народження або смерть — можна.
Церемонії не скасовують.
Усі події проводять поза реєстром і вручну заповнюють бланки. Свідоцтва про одруження, народження чи смерть видають в паперовому форматі.
Церемонії не скасовують. У четвер, 19 грудня, одна пара в Луцькому РАЦСі одружилася і отримала паперове свідоцтво, прокоментували в установі.
Як тільки відновлять доступ до реєстрів, усі дані одразу внесуть у базу, тоді їх «підтягне» «Дія».
Ті, хто замовив витяг дистанційно, але не встиг його забрати до збою в системі, зможуть це зробити після відновлення роботи реєстрів.
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Як з'ясувало misto.media, попри те, що реєстри у РАЦСі не працюють, одружитися чи отримати свідоцтво про народження або смерть — можна.
Церемонії не скасовують.
Усі події проводять поза реєстром і вручну заповнюють бланки. Свідоцтва про одруження, народження чи смерть видають в паперовому форматі.
Церемонії не скасовують. У четвер, 19 грудня, одна пара в Луцькому РАЦСі одружилася і отримала паперове свідоцтво, прокоментували в установі.
Як тільки відновлять доступ до реєстрів, усі дані одразу внесуть у базу, тоді їх «підтягне» «Дія».
Ті, хто замовив витяг дистанційно, але не встиг його забрати до збою в системі, зможуть це зробити після відновлення роботи реєстрів.
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