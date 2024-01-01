Поліція вивчатиме дії ТЦК на Волині за заявою омбудсмана





Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав 17 грудня заяву від громадянки про те, що військовослужбовці ТЦК порушили права її чоловіка. Він скерував цю заяву своїй представниці у Волинській області Юлії Спас.



У ній йшлося про те, що чоловіка заявниці забрали з ковельської лікарні та повезли до обласного міського ТЦК. Перед госпіталізацією чоловік мав конфлікти з представниками ТЦК. Вони теж прибули на швидкій до лікарні, повідомив у коментарі Іван Черний. Цивільного чоловіка оглядав травматолог.



«Вони всі одночасно прибули до лікарні. У них був хімічний опік обох очей, оскільки до них застосували балончик, наскільки я розумію. Лікування вони не потребували, очі їм промили, прокапали, знеболили та й все», — запевнив лікар.



Юлія Спас прибула до Волинського обласного ТЦК та СП о 15:30 цього ж дня, 17 грудня. За три години їй не вдалося побачити ані чоловіка, ані керівництво установи. О 16:00 до ТЦК викликали поліцію та слідчо-оперативну групу. О 18:00 представник омбудсмана від заступника Луцького міського ТЦК отримав копію документів про те, що чоловік вибув ще годину тому до військової частини.



«Як представник я маю право безперешкодного доступу до документів та до спілкування з утримуваними. І моє прохання, мою вимогу надати мені людину для спілкування та щоб до мене вийшло керівництво, працівники ТЦК проігнорували», — пояснила Юлія Спас.



Тому Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець подав заяву в ДБР щодо дій військовослужбовців ТЦК. У пресслужбі Волинського обласного управління ТЦК та СП поки що коментарів не надали.



Станом на 20 грудня, Державне бюро розслідувань передає матеріали до Нацполіції, яка буде проводити розслідування викладених у заяві омбудсмена фактів, повідомили misto.media у пресслужбі відомства.



У ГУ Нацполіції Волинської області на питання, чи отримали поліцейські матеріали, попросили надіслати інформаційний запит. Про результат розгляду запиту буде повідомлено згодом.

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