В Луцькому районі завершили ремонт двох мостів

В Луцькому районі завершили ремонт двох мостів
На автодорозі Т-18-02 у селі Красноволя Луцького району завершили ремонт двох мостів, який стартував наприкінці весни 2024 року.

Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області.

Один із відремонтованих мостів через річку Кормин має довжину 36 метрів і був збудований у 1978 році. Ще один шляхопровід — 12-метрова споруда 1966 року.

Зі слів дорожників, мости за роки експлуатації зазнали значних деформацій і руйнувань.

Станом на 20 грудня ремонтники завершили основний комплекс робіт. Зокрема, відремонтували опори, влаштували монолiтні залiзобетонні накладні плити, заасфальтували проїжджу частину.

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Теги: мости, ремонт, волинь
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