В Луцькому районі завершили ремонт двох мостів





Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області.



Один із відремонтованих мостів через річку Кормин має довжину 36 метрів і був збудований у 1978 році. Ще один шляхопровід — 12-метрова споруда 1966 року.



Зі слів дорожників, мости за роки експлуатації зазнали значних деформацій і руйнувань.



Станом на 20 грудня ремонтники завершили основний комплекс робіт. Зокрема, відремонтували опори, влаштували монолiтні залiзобетонні накладні плити, заасфальтували проїжджу частину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автодорозі Т-18-02 у селі Красноволя Луцького району завершили ремонт двох мостів, який стартував наприкінці весни 2024 року.Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області.Один із відремонтованих мостів через річку Кормин має довжину 36 метрів і був збудований у 1978 році. Ще один шляхопровід — 12-метрова споруда 1966 року.Зі слів дорожників, мости за роки експлуатації зазнали значних деформацій і руйнувань.Станом на 20 грудня ремонтники завершили основний комплекс робіт. Зокрема, відремонтували опори, влаштували монолiтні залiзобетонні накладні плити, заасфальтували проїжджу частину.

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