Прогноз погоди на Різдво 25 грудня: чого очікувати





Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає



За її словами, 23 грудня у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг. У східних та південно-східних областях пройдуть слабкі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території буде без опадів.



У понеділок температура повітря у південній частині, Дніпропетровській та східних областях вночі та вдень становитиме +1°...+6°, а в Криму взагалі +6°...+11°.



Вона розповіла, що 24 грудня температура на більшій частині території України буде коливатися від -3° до +2°. Найпрохолодніше очікується в Карпатах, де температура впаде до -6°...-11°.



Погоду цього дня визначатиме атмосферний фронт з південного заходу, що принесе циклон із Балкан. На правобережжі України очікується невеликий дощ, а на заході країни — мокрий сніг. В інших областях без опадів. Температура на заході вночі становитиме від -1° до -6°, вдень близько 0°, що дасть надію на утворення снігового покриву.



У північних областях температура вночі коливатиметься від +3° до -3°, вдень — від 0° до +6°. На решті території вночі очікується від 0° до +6°, а вдень — від +3° до +9°, в Криму — до +12°.



25 грудня, на Різдво, антициклон з північного заходу витіснятиме атмосферний фронт, і опади поступово припиняться. Лише в нічні години на заході країни ще можливий невеликий мокрий сніг, але вдень на більшості території буде без опадів. Температура вночі становитиме від +1° до +6°, на заході — від -3° до +3°, а вдень — від +3° до +9°, з деяким похолоданням на заході та півночі — від 0° до +6°.



Після 25 грудня погода на більшості території буде без опадів. Сніг залишатиметься тільки в Карпатах і на заході, зокрема в Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У Київській області 24 грудня можливий дощ із мокрим снігом, але він, ймовірно, швидко тане через плюсову температуру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Різдво, 25 грудня, опади поступово припинятимуться. Лише вночі в західних областях місцями ще можливий невеликий мокрий сніг.Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру, передає ТСН За її словами, 23 грудня у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг. У східних та південно-східних областях пройдуть слабкі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території буде без опадів.У понеділок температура повітря у південній частині, Дніпропетровській та східних областях вночі та вдень становитиме +1°...+6°, а в Криму взагалі +6°...+11°.Вона розповіла, що 24 грудня температура на більшій частині території України буде коливатися від -3° до +2°. Найпрохолодніше очікується в Карпатах, де температура впаде до -6°...-11°.Погоду цього дня визначатиме атмосферний фронт з південного заходу, що принесе циклон із Балкан. На правобережжі України очікується невеликий дощ, а на заході країни — мокрий сніг. В інших областях без опадів. Температура на заході вночі становитиме від -1° до -6°, вдень близько 0°, що дасть надію на утворення снігового покриву.У північних областях температура вночі коливатиметься від +3° до -3°, вдень — від 0° до +6°. На решті території вночі очікується від 0° до +6°, а вдень — від +3° до +9°, в Криму — до +12°.25 грудня, на Різдво, антициклон з північного заходу витіснятиме атмосферний фронт, і опади поступово припиняться. Лише в нічні години на заході країни ще можливий невеликий мокрий сніг, але вдень на більшості території буде без опадів. Температура вночі становитиме від +1° до +6°, на заході — від -3° до +3°, а вдень — від +3° до +9°, з деяким похолоданням на заході та півночі — від 0° до +6°.Після 25 грудня погода на більшості території буде без опадів. Сніг залишатиметься тільки в Карпатах і на заході, зокрема в Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У Київській області 24 грудня можливий дощ із мокрим снігом, але він, ймовірно, швидко тане через плюсову температуру.

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