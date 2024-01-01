Прогноз погоди на Різдво 25 грудня: чого очікувати

Прогноз погоди на Різдво 25 грудня: чого очікувати
На Різдво, 25 грудня, опади поступово припинятимуться. Лише вночі в західних областях місцями ще можливий невеликий мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає ТСН.

За її словами, 23 грудня у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг. У східних та південно-східних областях пройдуть слабкі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території буде без опадів.

У понеділок температура повітря у південній частині, Дніпропетровській та східних областях вночі та вдень становитиме +1°...+6°, а в Криму взагалі +6°...+11°.

Вона розповіла, що 24 грудня температура на більшій частині території України буде коливатися від -3° до +2°. Найпрохолодніше очікується в Карпатах, де температура впаде до -6°...-11°.

Погоду цього дня визначатиме атмосферний фронт з південного заходу, що принесе циклон із Балкан. На правобережжі України очікується невеликий дощ, а на заході країни — мокрий сніг. В інших областях без опадів. Температура на заході вночі становитиме від -1° до -6°, вдень близько 0°, що дасть надію на утворення снігового покриву.

У північних областях температура вночі коливатиметься від +3° до -3°, вдень — від 0° до +6°. На решті території вночі очікується від 0° до +6°, а вдень — від +3° до +9°, в Криму — до +12°.

25 грудня, на Різдво, антициклон з північного заходу витіснятиме атмосферний фронт, і опади поступово припиняться. Лише в нічні години на заході країни ще можливий невеликий мокрий сніг, але вдень на більшості території буде без опадів. Температура вночі становитиме від +1° до +6°, на заході — від -3° до +3°, а вдень — від +3° до +9°, з деяким похолоданням на заході та півночі — від 0° до +6°.

Після 25 грудня погода на більшості території буде без опадів. Сніг залишатиметься тільки в Карпатах і на заході, зокрема в Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У Київській області 24 грудня можливий дощ із мокрим снігом, але він, ймовірно, швидко тане через плюсову температуру.

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Теги: погода, прогноз
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