На фронті обірвалося життя захисника з Волині Дмитра Яковяка
Сьогодні, 18:13
На війні з російськими окупантами загинув Герой, житель Каменя-Каширського – Яковяк Дмитро Валерійович 1977 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна трагічно і несподівано обірвалося під час несення військової служби в Донецькій області 19 грудня 2024 року.
Захисник з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на нашу землю відважно виборював нашу Перемогу, проте кляті окупанти забрали його дорогоцінне життя.
"Камінь-Каширська міська рада розділяє глибоке і непоправне горе
рідних людей Дмитра Яковяка, які так багато зробили і роблять для Перемоги України, але, на жаль, Господь забрав у свої обійми дорогу і рідну їм людину", - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомимо додатково.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна трагічно і несподівано обірвалося під час несення військової служби в Донецькій області 19 грудня 2024 року.
Захисник з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на нашу землю відважно виборював нашу Перемогу, проте кляті окупанти забрали його дорогоцінне життя.
"Камінь-Каширська міська рада розділяє глибоке і непоправне горе
рідних людей Дмитра Яковяка, які так багато зробили і роблять для Перемоги України, але, на жаль, Господь забрав у свої обійми дорогу і рідну їм людину", - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомимо додатково.
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