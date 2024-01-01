На фронті обірвалося життя захисника з Волині Дмитра Яковяка

На війні з російськими окупантами загинув Герой, житель Каменя-Каширського –1977 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя воїна трагічно і несподівано обірвалося під час несення військової служби в Донецькій області 19 грудня 2024 року.Захисник з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на нашу землю відважно виборював нашу Перемогу, проте кляті окупанти забрали його дорогоцінне життя."Камінь-Каширська міська рада розділяє глибоке і непоправне горерідних людей Дмитра Яковяка, які так багато зробили і роблять для Перемоги України, але, на жаль, Господь забрав у свої обійми дорогу і рідну їм людину", - йдеться у повідомленні.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим солдатом повідомимо додатково.