На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика

На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика
Ще один український військовий, який захищав волю та незалежність України, відійшов у засвіти.

Про це повідомила Литовезька громада.

У війні з російськими окупантами 19.12.2024 року в результаті авіаційного удару КАБ в м. Краматорськ Бахмутського району
Донецької області загинув солдат Музика Олександр Петрович 1983 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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