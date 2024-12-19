На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика
Сьогодні, 19:17
Ще один український військовий, який захищав волю та незалежність України, відійшов у засвіти.
Про це повідомила Литовезька громада.
У війні з російськими окупантами 19.12.2024 року в результаті авіаційного удару КАБ в м. Краматорськ Бахмутського району
Донецької області загинув солдат Музика Олександр Петрович 1983 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Литовезька громада.
У війні з російськими окупантами 19.12.2024 року в результаті авіаційного удару КАБ в м. Краматорськ Бахмутського району
Донецької області загинув солдат Музика Олександр Петрович 1983 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Краматорська на Донеччині загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 20:24
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика
Сьогодні, 19:17
На фронті обірвалося життя захисника з Волині Дмитра Яковяка
Сьогодні, 18:13
Прогноз погоди на Різдво 25 грудня: чого очікувати
Сьогодні, 17:16