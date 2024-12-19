На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика

Ще один український військовий, який захищав волю та незалежність України, відійшов у засвіти.Про це повідомила Литовезька громада.У війні з російськими окупантами 19.12.2024 року в результаті авіаційного удару КАБ в м. Краматорськ Бахмутського районуДонецької області загинув солдат1983 року народження.Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі", - йдеться у повідомленні.Інформація щодо зустрічі Героя та поховання буде подана додатково.