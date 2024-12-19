Біля Краматорська на Донеччині загинули троє Героїв з Луцька





Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще три втрати.



Лучанин Беззубенко Ілля Сергійович, 31.01.2002 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально- складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки

ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.



Солдат Беззубенко Ілля Сергійович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Лучанин Кривицький Петро Степанович, 27.09.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально-складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.



Солдат Кривицький Петро Степанович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Лучанин Шумчук Павло Миколайович, 23.07.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика-моториста відділення забезпечення взводу спеціальних робіт ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно- відновнювального батальйону.



Солдат Шумчук Павло Миколайович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули троє Героїв з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще три втрати.Лучанин, 31.01.2002 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально- складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної технікиремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.Солдат Беззубенко Ілля Сергійович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Лучанин Кривицький Петро Степанович, 27.09.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально-складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.Солдат Кривицький Петро Степанович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Лучанин Шумчук Павло Миколайович, 23.07.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика-моториста відділення забезпечення взводу спеціальних робіт ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно- відновнювального батальйону.Солдат Шумчук Павло Миколайович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Щирі співчуття рідним та близьким!

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