Біля Краматорська на Донеччині загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 20:24
На війні загинули троє Героїв з Луцька.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще три втрати.
Лучанин Беззубенко Ілля Сергійович, 31.01.2002 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально- складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки
ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.
Солдат Беззубенко Ілля Сергійович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Лучанин Кривицький Петро Степанович, 27.09.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально-складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.
Солдат Кривицький Петро Степанович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Лучанин Шумчук Павло Миколайович, 23.07.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика-моториста відділення забезпечення взводу спеціальних робіт ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно- відновнювального батальйону.
Солдат Шумчук Павло Миколайович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще три втрати.
Лучанин Беззубенко Ілля Сергійович, 31.01.2002 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально- складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки
ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.
Солдат Беззубенко Ілля Сергійович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Лучанин Кривицький Петро Степанович, 27.09.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 1 відділення розбирально-складальних робіт 1 ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновнювального батальйону.
Солдат Кривицький Петро Степанович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Лучанин Шумчук Павло Миколайович, 23.07.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом і був зарахований до особового складу військової частини на посаду електрика-моториста відділення забезпечення взводу спеціальних робіт ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно- відновнювального батальйону.
Солдат Шумчук Павло Миколайович загинув 19.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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