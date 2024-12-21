Президент Сербії анонсував поїздку премʼєра Словаччини до путіна

Александар Вучич заявив, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо може найближчим часом вирушити в Москву для переговорів із правителем РФ володимиром путіним про постачання газу після 2024 року.



Про це Вучич сказав в інтервʼю сербському телебаченню, повідомляє



Сербський президент заявив, що "неофіційно дізнався" про візит премʼєра Словаччини до путіна наступного тижня.



"У понеділок (23 грудня. – ред.) Роберт Фіцо поїде до Путіна, як лідер країни Європейського Союзу, що, не мені вам говорити, яку викличе реакцію серед інших європейських лідерів з ЄС", - йдеться в повідомленні.



Словацька сторона на момент публікації новини ніяк не коментувала заяви Вучича.



Якщо Фіцо справді поїде в Росію, це стане його першою поїздкою до держави-агресора після повернення до влади у 2023 році. Він також стане третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та Віктора Орбана, який відвідає Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.



Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сербіїзаявив, що премʼєр Словаччиниможе найближчим часом вирушити в Москву для переговорів із правителем РФпро постачання газу після 2024 року.Про це Вучич сказав в інтервʼю сербському телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.Сербський президент заявив, що "неофіційно дізнався" про візит премʼєра Словаччини до путіна наступного тижня."У понеділок (23 грудня. – ред.) Роберт Фіцо поїде до Путіна, як лідер країни Європейського Союзу, що, не мені вам говорити, яку викличе реакцію серед інших європейських лідерів з ЄС", - йдеться в повідомленні.Словацька сторона на момент публікації новини ніяк не коментувала заяви Вучича.Якщо Фіцо справді поїде в Росію, це стане його першою поїздкою до держави-агресора після повернення до влади у 2023 році. Він також стане третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та Віктора Орбана, який відвідає Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.Прем’єр-міністр Україниу розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

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