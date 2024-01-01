Волинянина засудили за перешкоджання мобілізації
Сьогодні, 23:09
Жителя Ковеля судили за перешкоджання мобілізації. Він керував групою у соцмережі, де повідомляв про переміщення працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за статтею 114-1 Кримінального кодексу України та присудив йому 5 років позбавлення волі, але звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на 12 місяців, йдеться у вироку, пише Суспільне.
За даними слідства, обвинувачений з липня по жовтень 2024 модерував групу у Viber, де було понад 13 тисяч підписників. При цьому чоловік використовував свій особистий мобільний телефон.
Ковельчанин поширював інформацію про місцеперебування представників ТЦК та СП та проведення ними мобілізаційних заходів.
На суді чоловік визнав себе винним у вчинені цього кримінального злочину та підписав угоду з прокурором.
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Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за статтею 114-1 Кримінального кодексу України та присудив йому 5 років позбавлення волі, але звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на 12 місяців, йдеться у вироку, пише Суспільне.
За даними слідства, обвинувачений з липня по жовтень 2024 модерував групу у Viber, де було понад 13 тисяч підписників. При цьому чоловік використовував свій особистий мобільний телефон.
Ковельчанин поширював інформацію про місцеперебування представників ТЦК та СП та проведення ними мобілізаційних заходів.
На суді чоловік визнав себе винним у вчинені цього кримінального злочину та підписав угоду з прокурором.
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