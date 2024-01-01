Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим

Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим
Вихованці спортивного клубу з кіокушинкай карате "КОРДОН" разом з батьками та своїми тренерами підготували різдвяні подарунки для захисників.

Акцію "Зігрій Захисників до новорічних свят" організовують вже не вперше, розповів Суспільному тренер клубу Богдан Мандрикін.

З його слів, спільними зусиллями вдалось зібрати понад 200 пакунків для захисників, які нині охороняють український кордон на Харківщині.

"Метою цієї акції була підтримка воїнів-прикордонників, в першу чергу тих, які виконують бойові завдання на Сході України. Хлопцям на передньому рубежі нелегко зараз. Тому сподіваюся, що діти хоч частково зігріють їхні серця", – розповів голова дитячого спортивного клубу "КОРДОН", головний тренер Спортивного комітету Держприкордонслужби України Богдан Мандрикін.
Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим

До пакунків діти клали енергетичні батончики, горішки, сухофрукти, новорічні сувеніри, термобілизну та теплий одяг. А ще до кожного пакунку додали новорічну листівку та малюнки з побажаннями, каже Богдан Мандрикін. Тренерський колектив від себе передав на фронт зарядну станцію.
Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим

Пакунки мають доставити на Харківщину до Різдва.

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Теги: Волинь, новорічні подарунки, військові
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